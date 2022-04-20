Alanya'da dev maç!

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda, bugün yarı final heyecanı Alanya'da yaşanacak. A Spor'daki müthiş maçta Alanyaspor, saat 20.30'da Sivasspor'u ağırlayacak. Turuncu-yeşilliler, yarı final ve final heyecanını yaşadığı dev turnuvada bu sefer kupayı müzesine götürmek istiyor. Akdeniz ekibi; Osmaniye, Mardin 1969, Adana Demirspor ve Gaziantep FK'yi kupanın dışına itti.

ARALARINDA EŞİTLİK VAR

Yiğidolar, çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleden galip ayrılarak sahasında oynayacağı rövanş maçına avantajlı skorla çıkmayı planlıyor. Sivasspor ile Alanyaspor kupada 4. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 1 defa Sivasspor, 1 kez de Alanyaspor galip gelirken, 1 maç ise beraberlikle sona ermişti. Kırmızı-beyazlılar da Ankaragücü, Bandırmaspor ve Fatih Karagümrük'ü saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdırmıştı.