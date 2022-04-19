Trabzonspor - Kayserispor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Kayserispor, yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.
Bordo-mavililere avantajı getiren golü 87. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.
RÖVANŞ 10 MAYIS'TA KAYSERİ'DE!
Finale yükselecek takımın belirleneceği rövanş mücadelesi, 10 Mayıs'ta Kayserispor'un ev sahipliğinde Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanacak.
İŞTE FIRTINA'NIN GOLÜ