TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? | Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Ligin lideri Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. İşte maça dair detaylar...

📺TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı, 19 Nisan Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

🏆TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor; sırasıyla Boluspor, Denizlispor ve Antalyaspor'u eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

🏆KAYSERİSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. tur maçıyla start veren Yukatel Kayserispor; sırasıyla Hopaspor, Iğdır FK, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.