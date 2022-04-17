Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilke maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede rakibini eleyen takım final biletini kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilke maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale adını yazdıran 4 takım Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor ve Alanyaspor olmuştu.

ALANYASPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçını takip etmek isteyen taraftarlar mücadelenin canlı yayın bilgilerini aratıyor. Alanyaspor – Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.