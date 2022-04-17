Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Bu doğrultuda Sivasspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler 'Alanyaspor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

Giriş: 17.04.2022 16:25

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilke maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede rakibini eleyen takım final biletini kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilke maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte yarı finale adını yazdıran 4 takım Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor ve Alanyaspor olmuştu.

ALANYASPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçını takip etmek isteyen taraftarlar mücadelenin canlı yayın bilgilerini aratıyor. Alanyaspor – Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 20 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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