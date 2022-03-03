Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek final etabının son karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında Alanyaspor eşitliği bozarak gülen taraf oldu.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren gol mücadelenin 74. dakikasında Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 90+2. dakikada Djilobodji kaydetti.

Bu skorla Alanyaspor, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Kayserispor'dan sonra adını yarı finale yazdıran son ekip oldu.