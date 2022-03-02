Türkiye Kupası şöleni A Spor'da devam ediyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Sivas-Karagümrük ve Beşiktaş-Kayseri maçlarıyla devam edecek... Yarı finale yükselen son takım ise 3 Mart Perşembe günü oynanacak Alanya-Gaziantep mücadelesinde belli olacak. Tüm maçlar A Spor’dan yayınlanacak.

Giriş: 02.03.2022 06:50
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak Sivasspor- Karagümrük ve Beşiktaş- Kayserispor maçlarıyla devam edecek. Yarın ise son mücadelede Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. 4 maç sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan; ikinci maçları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak. Yerinin daha sonra belli olacağı 26 Mayıs Perşembe günkü finalde ise kupa sahibini bulacak.

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