Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli açıklamalarda bulundu! "Söylenecek fazla bir şey yok"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, evinde Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak kupaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşma sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları:

Çok üzgünüz. Taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmeyi çok isterdik. Oynanan oyunun bölüm bölüm iyi olduğunu düşünüyorum. Çok üzgünüm, söylenecek fazla bir şey yok.

Uzun zamandır devam eden topu içeriye atamama sorunumuz, bugün de devam etti.

Elimizde şu anda sadece lig var. Ligi de olabildiğince yukarıda devam etmek istiyoruz. İkincilik hedefi en yakın görünüyor. Kalan maçlarda bugünkü oyundan daha iyi oyunlar oynayıp, aynı mücadeleyle topu içeri atarak sürdürmek istiyoruz.

Kendi performansımı ben değerlendirmeyeyim. Yeteri kadar değerlendirenler var. Takımın performansıyla ilgili sorularınızı cevaplayabilirim.

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmamaya devam edeceğim. Ben, oyunun içindeki pozisyonlarla ilgili konuşmayı istiyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, maçı kaybettik. Çok üzgünüz.