Beşiktaş - Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası bir nefes kesen maça daha sahne oldu. Çeyrek final etabında Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Maçı Kayserispor 2-1 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Gavranovic ve 65. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Beşiktaş'ın tek sayısını ise 43'te Rosier kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

WELLINTON ÖNCE KIZARDI SONRA İPTAL

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Wellinton, girdiği ikili mücadelenin ardından önce kırmızı kart gördü. Ardın VAR uyarısı sonrasında hakem Halil Umut Meler kırmızı kartı iptal etti.

ROSIER KIZARDI

Beşiktaş'ta 90. dakikada kırmızı kart gören Valentin Roseier karşılaşmanın son dakikalarında takımını 10 kişi bıraktı.

RAKİP TRABZONSPOR

Oldukça zorlu maçların ardından ayakta kalmayı başaran Kayserispor, yarı finalde bu kez de Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in 27. haftasında oynadığı zorlu rakibine 2-0'dan 3-2 kaybetmişti.

F.BAHÇE'Yİ DE ELEMİŞTİ

Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale adını yazdıran Kayserispor, bir önceki turda bir başka Süper Lig devi Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmıştı.

CYLE LARIN VE RIDVAN YILMAZ 2 MAÇ SONRA KADROYA GİRDİ

Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve sonrasında sakatlık geçiren Cyle Larin, Altay ve Sivasspor maçlarının ardından yeniden kadrodaki yerlerini aldı.

Sakatlıkları yüzünden iki maçı kaçıran siyah-beyazlı oyuncular, Kayserispor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri boş bıraktı.

Tribünlerin büyük kısımları boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftar takip etti.