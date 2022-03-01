Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu: Bu sene özel bir sene!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Çıkış halinde olan, ciddi bir takıma karşı oynayacağız. Bu sene, özel bir sene. Kupa, önemli hedeflerden biri. Evimizde yarı finale adım atmak istiyoruz.

Antalyaspor, ligin ilk yarısında değişik oyun formasyonunda oynayan bir takımdı. Devre arasında formasyonu değiştirdiler. Kadro kalitesini de arttırdılar.

Taraftarlarımızın hücumda ve savunmada verdiği destek çok önemli. Her şey harika gidiyor, bunun keyfini çıkartsınlar.

Hafta sonu çok yüksek şiddetli bir maç oynadık. Yüksek şiddette koşuların, kilometrelerin tavana vurduğu bir maçtı. Oyuncuların genel fiziksel ve zihinsel durumuna göre ve rakibe göre böyle tercihte bulunduk.