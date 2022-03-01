Trabzonspor-Antalyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu turnuvadaki ilk çeyrek final maçında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Bordo-mavililere turu getiren golleri Edin Visca ve Berat Özdemir kaydetti.

Giriş: 01.03.2022 22:26 Güncelleme: 01.03.2022 22:47

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. Bordo-mavililer, çeyrek final maçında ağırladığı son finalist Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede bordo-mavililre turu getiren golleri 12. dakikada Edin Visca ve 89. dakikada Berat Özdemir kaydetti.

RAKİBİ BEŞİKTAŞ VEYA KAYSERİSPOR OLACAK

Trabzonspor'un yarı finaldeki rakibi 2 Mart Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından belli olacak. Vodafone Park'taki mücadeleyi kazanacak olan takım final yolunda bordo-mavililerle eşleşecek.

İŞTE FIRTINA'YA TURU GETİREN GOLLER:

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