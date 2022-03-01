Abdullah Avcı Trabzonspor Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Akdeniz temsilcisini 2-0'lık skorla mağlup etti ve yarı fşnale yükseldi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek şu anda. O anlamda keyfim kaçık. Eksik olduğumuz bir pozisyondu. Önemli oyuncularımızdan biri, her şeyden önce sağlık. Ciddi bir şey yoktur diye düşünüyoruz." dedi.

Giriş: 01.03.2022 22:57 Güncelleme: 01.03.2022 23:06

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçı sonrsı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek şu anda. O anlamda keyfim kaçık. Eksik olduğumuz bir pozisyondu. Önemli oyuncularımızdan biri, her şeyden önce sağlık. Ciddi bir şey yoktur diye düşünüyoruz.

Oyunculara teşekkür ederim. Ne istiyorsak yapmaya çalışıyorlar. Baskıyı çok iyi yaptılar. Üçüncü bölgede baskıyı çok iyi yaptık. Hem toparlanma hem merkezi kapatma, kenarlara yönlendirme vardı.

Nuri Hoca ile gelişen, hem oyuncu kalitesi hem oyun organizasyonları var. İyi bir takım Antalyaspor. Bizim pozisyonlarımız var, direkten dönen toplar var. Son haftalarda attığımız kadar, direkten dönen toplarımız var.

Oyun bizi mutlu ediyor. Organizasyon çalışıyor. Yüksek şiddetli bir maçtan çıkmıştık geçen hafta, böyle bir kadro çıkardı. Mutluyuz, maç açık kanalda ama stadyum yine doluydu.

Hedefi olan takımlar. Büyük takımlar. Bu iki tarihinde çok karşılaştı, bu oynacağımız ne ilk ne de son maç olacak. Umarım seyir zevki güzel maç olur. Fenerbahçe maçına taktiksel ve zihinsel açıdan en iyi şekilde hazırlanacağız.

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