Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final eşleşmeleri ile devam ediyor. 1 Mart Salı günü başlayacak olan ilk maçlar 3 Mart Perşembe günü sona erecek. Bu etapta; Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçları oynanacak. Bu maçları yönetecek hakemler de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 28.02.2022 12:15 Güncelleme: 28.02.2022 12:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final eşleşmeleri ile devam ediyor. 1 Mart Salı günü başlayacak olan ilk maçlar 3 Mart Perşembe günü sona erecek.

Bu etapta; Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş - Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçları oynanacak.

Bu maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

İşte program;

Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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