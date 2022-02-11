Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam etti. Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekiminde çeyrek final ile muhtemel yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Trabzonspor-Antalyaspor
Sivasspor-Karagümrük
Alanyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Kayserispor
İŞTE MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Antalyaspor / Beşiktaş-Kayserispor
Alanyaspor-Gaziantep FK / Sivasspor-Karagümrük
Seri başı takımlar
▪Beşiktaş
▪Trabzonspor
▪Sivasspor
▪Alanyaspor
Seri başı olmayanlar
▪Karagümrük
▪Gaziantep
▪Antalyaspor
▪Kayserispor
ÇEYREK FİNALLER 1, 2 VE 3 MART'TA
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Kupanın sahibi ise 26 Mayıs 2022'de oynanacak finalde belli olacak. Karşılaşmanın yeri ve stadyumu TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.
YENİ KURAL DEVREYE GİRECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon başı yeni bir düzenleme yapılmıştı. TFF'nin kararına göre, organizasyonda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.