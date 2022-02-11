Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu geride kaldı. 8, 9 ve 10 Şubat'ta oynanan maçların ardından Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor , Alanyaspor ve Beşiktaş aını çeyrek finale yazdırdı. Kupada son 8 takımın belli olmasının ardından gözler çeyrek final kura çekimine çevrildi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, bugün saat 14.30'da yapılacak. Büyük heyecan, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Seri başı olan takımlar:

Beşiktaş

Trabzonspor

Sivasspor

Alanyaspor

Seri başı olmayan takımlar:

Fatih Karagümrük

Gaziantep FK

Antalyaspor

Kayserispor