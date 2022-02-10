Göztepe'yi geçmeliyiz

Başkan Çebi, kupa maçı öncesi Önder Karaveli ve futbolcularıyla görüşerek “Türkiye Kupası’nı müzemize götürmeye mecburuz” diye konuştu.

Giriş: 10.02.2022 06:50

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta bu sezona dair yapılan en önemli plan Ziraat Türkiye Kupası. Kartal, G.Saray ve F.Bahçe'nin elendiği kupada finale kadar giderek geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor. Bu kapsamda Göztepe ile oynanacak kritik mücadele öncesi hem yönetimde hem de teknik heyette 1 numaralı gündem maddesi kupa.

Başkan Çebi ve kurmayları önce teknik direktör Karaveli ile bir görüşme yaptı. Alınacak kupa zaferinin bu sezonki kötü görüntüyü biraz olsun unutturacağını ifade eden Başkan Çebi, oyuncularla da konuştu. Siyah-beyazlı yönetim, kupanın kazanılması durumunda takıma ufak bir miktar da olsa prim ödemeyi planlıyor. Takıma bu yönde konuşmalar yapılırken oyuncuların Göztepe sınavına odaklandığı bildirildi.

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