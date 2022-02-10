Beşiktaş Göztepe maçı CANLI izle! BJK Göztepe maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı izle | Türkiye Kupası maçı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belirleneceği son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. İki takım da tur biletini kaparak kupadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Teixeira, Larin

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye





⚽BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Göztepe karşılaşması saat 20.30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.