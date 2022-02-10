Alanyaspor Adana Demirspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Sezonun iki flaş ekibi Alanyaspor ile Adana Demirspor, çeyrek finale kalmak için kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor-Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş: 10.02.2022 17:27

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Alanyaspor ile Adana Demirspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı kazanacak takım adını çeyrek finale yazdıracak.


ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Mevlja, Milunovic, Awaziem, Fer, Umut, Borja, Oğuz, Efecan, Tayfur, Eduardo

Adana Demirspor: Vedat, Alper, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Erhun, Akintola, Assombalonga

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı saat 17:30'da başladı ve A Spor'da canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

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