Gümrük şov

Türkiye'nin kupasında tarihi bir maç izledik. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve A SPOR'dan yayınlanan Karagümrük-Konyaspor mücadelesi her anıyla nefes kesti. 7'de Levent'in golü ile Karagümrük öne geçti. Erken gol müthiş maçın habercisi gibiydi. 11 ve 21'de Ahmed Hassan'ın golleriyle Konyaspor bir anda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İstanbul ekibi beraberlik için fazla beklemedi. 7 dakika sonra bu defa Ahmed Musa sahne aldı. Keyifli karşılaşmanın ilk devresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

ÇİZGİDE KALIYORDU

İkinci yarıda da heyecan hiç düşmedi. 60'da Amilton'un golüyle Konya öne geçti: 2-3. 67'de Borini, Karagümrük adına skoru eşitledi: 3-3. 80'de Borini bir gol daha attı, bu defa Karagümrük 4-3 öne geçti. 87'de Musa'nın golüyle 90 dakika 4-4 bitti. 101'de Emre'nin şutunda top çizgiye yaklaşırken sudan yavaşladı. Yine de çizgiyi geçti: 5-4.

VIVIANO SOĞUKTAN TİTREDİ

Dünkü karşılaşmada iki takımın oyuncuları ve hakemleri alkışı sonuna kadar hak ettiler. İstanbul'daki yoğun yağışa, sert esen soğuk rüzgar da eklendi. Karagümrük kalecisi Viviano bir ara soğuktan tikredi. Hakem Ali Şansalan sakatlandı. Tedavi gördü.

DEMİREL: MÜTHİŞ MAÇTI

K.Gümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel maç sonu mutluydu. Genç çalıştırıcı "İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Bu hava şartlarında müthiş bir maç oldu. Sonunda biz kazandığımız için sevinçliyiz. Kupa, Avrupa'ya giden en kısa yol. Biz de bu kupayı kazanmak için mücadele vereceğiz" diye konuştu.

-Emre Mor'un oyuna dahil olmasıyla karşılaşmanın seyri değişti. 65'te oyuna giren 24 yaşındaki futbolcu 2 dakika sonra asist yaptı. Uzatmalarda attığı golle de Karagümrük'e çeyrek finali getirdi.