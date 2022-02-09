Denizlispor - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Kazanmaya devam etmek istiyoruz

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...



Abdullah Avcı: Geldiğimde Ahmetcan A Takıma çıkmıştı. Ona ve onun gibi gençlerimize büyük yatırımlar yapıyoruz. Ama hiç durmadan çalışmaya devam etmeliler.

Kazanma alışkanlığımızla kazanmaya devam etmek istiyoruz. Bu kupayı birçok defa almış bir takımız. Buna göre performans göstermeliyiz. Bugün maça da oldukça iyi başladık. Ama rakip genç, dinamik ve sizi hataya zorlayan bir ekipti. Ama üstesinden gelmeyi başardık. Oyunda dalgalanmalar vardı ama bugün kazanmak önemliydi.

Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Denizlispor, seni hataya zorlayabilen bir takım. Enteresan bir gol yedik. Genç arkadaşlarımız oynadı, Kouassi ilk kez oynadı ve bizi mutlu etti.

Konyaspor ile bir lig maçına çıkacağız. Biletlerimizi çıkar çıkmaz tüketen taraftarlarımıza yine rica ediyorum savunmayı ve atağı beraber yapalım. Konyaspor maçında kazansak dahi kupa almayacağız. Lig maçına çıkıyoruz.