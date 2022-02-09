Süper Lig'de açık ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bu sezon hedefi çifte kupa olarak belirledi. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

A Spor'un yayınladığı ve kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

GOLLER

İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir, Tiago, Asım, Mustafa, Özer, Bekir, Erdal, Bünyamin, Muhammet, Ahmet, Eren.

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus, Yusuf, Kouassi, Enis.

NASIL GELDİLER?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Boluspor'u 1-0 ile geçti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Denizlispor ise, penaltılara giden maçta Galatasaray'ı kupanın dışına itmiş ve bu tura yükselmişti.

10. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.