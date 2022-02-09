Büyük çöküş!

Şampiyonluk parolasıyla girdiği Süper Lig'de hüsran yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek istiyordu. Sahasında Kayserispor'u konuk eden Kanarya, rakibi ilk devrenin sonunda Uğur Demirok'un atılmasıyla daha da umutlandı. Ancak sarı-lacivertliler tıpkı ligdeki gibi pozisyon bulmakta ciddi sıkıntı yaşadı. Kanarya topa sahip olmasına rağmen kariyerinin ilk profesyonel maçını oynayan Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'i fazla zorlayamadı.

F.BAHÇE'DE YETİŞTİ

İkinci yarıda sürekli rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe 90+3'te hata yaptı. Kayserispor uzatmalarda frikik kazandı. Meşin yuvarlağın başına sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen Ramazan Civelek geçti. Vuruşunda Mergim Berisha'ya çarpan top kaleci Berke Özer'i yanıttı. Top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 10 kişilik Kayserispor, Fenerbahçe'yi eledi. Kanarya'nın tek hedefi Konferans Ligi kaldı.

UĞUR DEMİROK ATILDI

Kayserisporlu Uğur Demirok ilk devrenin sonunda Ozan Tufan'a çok sert bir faul yaptı. Hakem Arda Kardeşler faulü verdi ancak sarı çıkardı. VAR başındaki Atilla Karaoğlan'ın uyarısıyla pozisyonu inceledi. Kararını kırmızı kartla değiştirdi.

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, Başakşehir maçından 3 ismi değiştirerek Kayserispor karşısına çıktı. Jose Sosa, Dimitrios Pelkas ve sakat olan İrfan Can Kahveci'nin yerine Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ile Enner Valencia forma giydiler.

İSMAİL KARTAL: BÖYLESİNE ELENMEYİ HAK ETMEDİK

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçı kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: Kayserispor karşısında aradığımız golü bulamadık. Çok talihsiz goller yiyoruz, futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi. Böyle son saniye golüyle elenmeyi hiç hak etmedik.

MERT HAKAN DİREĞE TAKILDI

Sarı-lacivertli ekibin orta sahasındaki yıldızı Mert Hakan Yandaş, Kayserispor karşılaşmasında çok çalışkandı. Tecrübeli yıldız sahada adım atmadık yer bırakmadı. İkinci devrede 10 kişilik rakibine karşı baskıyı iyice artıran Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş uzaklardan şansını denedi. Müthiş bir şut çıkaran 27 yaşındaki futbolcu kaleci Bilal Bayazit'i geçti ama direğe takıldı.