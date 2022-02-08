Kayserispor'da Fenebahçe maçı öncesi corona şoku! 3 isim pozitif

Son dakika haberi: Kayserispor'da bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 3 futbolcunun corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı.

Giriş: 08.02.2022 14:37 Güncelleme: 08.02.2022 14:47
Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha corona virüs salgınına yakalandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayseirspor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha corona virüs salgınına yakalandı. Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun corona virüs testleri pozitif çıktı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın corona virüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

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