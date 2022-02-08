Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI İZLE | FB - Kayseri Ziraat Türkiye Kupası maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...





FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha



KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa





FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

HAKEM ARDA KARDEŞLER!

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.