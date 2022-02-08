Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI İZLE | FB - Kayseri Ziraat Türkiye Kupası maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Kritik müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor. Bu sezon iki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe - Kayserispor maçını haberimizden canlı izlyebilirsiniz...

Giriş: 08.02.2022 21:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

HAKEM ARDA KARDEŞLER!

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.

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