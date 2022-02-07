Son dakika spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanla beklenen son 16 turu müsabakalarını yönetecek hakem kadroları açıklandı.

Giriş: 07.02.2022 14:34 Güncelleme: 07.02.2022 14:51

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanla beklenen son 16 turu müsabakalarını yönetecek hakem kadroları açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Şubat'ta oynanacak. Maçlar, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

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Son dakika spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri açıklandı
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