Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türki Kupası'nda heyecan son 16 turu mücadeleleri ile sürüyor. Son 16 turu karşılaşmasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Giriş: 07.02.2022 13:34

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Şubat Salı günü oynanacak olan Karagümrük Konyaspor maçının başlama düdüğü 17.30'da çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

EN SON HABERLER

Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Karagümrük Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlayacak
Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)
BİZE ULAŞIN