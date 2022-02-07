Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Şubat Salı günü oynanacak olan Karagümrük Konyaspor maçının başlama düdüğü 17.30'da çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.