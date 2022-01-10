Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi ne zaman? Son 16 turu maçları hangi tarihlerde oynanacak?

Turkuvaz Medya'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turuyla sürecek. Kupanın bu turunda Trabzonspor ve Fenerbahçe ile birlikte toplam 14 Süper Lig takımı yer alacak. Futbolseverler, kura çekimi ve müsabakaların oynanacağı tarihleri merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi ne zaman? Son 16 turu maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte kupaya dair merak edilen tüm soruların yanıtları...

Giriş: 10.01.2022 11:34

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

KUPANIN BU TURUNDA YER ALACAK TAKIMLAR ŞÖYLE:

Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.

Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.

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