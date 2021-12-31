Konyaspor hız kesmedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Konyaspor, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. 32'de Ahmed Hassan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Orkun topu kornere çeldi. 38'de Barış'ın ortasına iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunu Orkun son anda çizgiden çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

58'DE FİŞİ ÇEKTİ

49'da Michalak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi: 1-0. 58'de Serdar'ın ortasında kafa vuruşunu yapan Ahmed Hassan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. Kalan sürede başka gol olmayınca ligde fırtına gibi esen Konyaspor, kupada da adını son 16 turuna yazdırdı.

PALUT: SON 16 İÇİN MUTLUYUZ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligdeki performansı kupaya yansıttıkları için mutlu olduğunu söyledi. Palut, "Kupaya da önem veriyoruz. Ümraniyespor karşısında bunu gösterdik. Üst tura yükseldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.