Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar! İşte günün programı...

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur karşılaşmalarında bugün de 5 maç oynanacak. Tam 10 takım, adını son 16’ya yazdırabilmek için sahaya çıkacak. İşte Türkiye Kupası'nda günün programı...

Giriş: 30.12.2021 06:50

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur karşılaşmalarında bugün de 5 maç oynanacak. Günün ilk mücadelesinde 13.00'te Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Saat 15.00'te Konyaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek. 17.00'de Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. 18.30'da Gaziantep FK, Bursaspor'u ağırlayacak. Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş sahneye çıkacak. Siyah-beyazlılar, saat 21.00'de Altay ile taraftarı önünde karşılaşacak. Bu 5 maçla tamamlanacak 5. turda tüm mücadeleler A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

BUGÜN

13.00 Yeni Malatya-Bandırmaspor
15.00 Konyaspor-Ümraniyespor
17.00 Sivasspor-Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay

Bu 5 maçla tamamlanacak 5. turda tüm mücadeleler A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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