Önder Karaveli Beşiktaş - Altay maçı sonrası konuştu! "Düşündüğüm tek şey..."

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Altay'ı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalan Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli maç sonrasında A Spor'a konuştu. Karaveli, "Önder Karaveli: Zor geçeceğini biliyorduk. Hiçbir maç kolay geçmiyor zaten. 3 gündür sürpriz sonuçlar gördük, çok zorlanan rakiplerimizi gördük. Bugünün kolay olmayacağını biliyorduk ama bugünü kolaylaştıracak şey, ilk golü atmaktı. Kısa zamanda böyle bir maçta, Süper Kupa maçında Beşiktaş’ın başında olmak benim için çok güzel olacak. O gün, bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum. Benimle, bensiz. Biz de bunun bir parçası olabilirsek, ne mutlu bize." dedi.

Giriş: 30.12.2021 23:36

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