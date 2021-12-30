Beşiktaş kupada Altay'ı konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuran ekip, son 16 turuna yükselecek. Geçen sezon finalde Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü. Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Derince'yi 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

BEŞİKTAŞ-ALTAY MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, MONTERO, UMUT, ATIBA, GHEZZAL, OĞUZHAN, CAN, GÜVEN, BATSHUAYI

ALTAY: LIS, ÖZGÜR, NADERI, BJORKANDER, KAZIMCAN, ZEKİ, POKO, PİNARES, THIAM, KAPPEL, PAIXAO