Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor | Konyaspor - Ümraniyespor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü canlı yayın | A Spor izle
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Kayserispor, evinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor ise Ümraniyespor'u evinde ağırlıyor. A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanan maçları, haberimizde canlı izleyebilirsiniz...
Giriş: 30.12.2021
14:58
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Konyaspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor.
Her iki mücadeleyi de haberimizden canlı izleyebilirsiniz...