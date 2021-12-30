Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor | Konyaspor - Ümraniyespor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü canlı yayın | A Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Kayserispor, evinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Konyaspor ise Ümraniyespor'u evinde ağırlıyor. A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanan maçları, haberimizde canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 30.12.2021 14:58
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Konyaspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Her iki mücadeleyi de haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor | Konyaspor - Ümraniyespor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü canlı yayın | A Spor izle
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