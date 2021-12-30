Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor | Konyaspor - Ümraniyespor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü canlı yayın | A Spor izle

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelirken, Konyaspor evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor.Her iki mücadeleyi de haberimizden canlı izleyebilirsiniz...