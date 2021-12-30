Demir’den kaçış yok

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla yoluna devam ediyor. 4. turda Serik Belediyespor'a şans tanımayan mavilacivertliler, 5. tur maçında da 2. Lig takımlarından Ankaraspor'u ağırladı. Rakibini 3-2 mağlup eden Adana Demirspor, son 16'ya kaldı.



PERDEYİ METEHAN KAPATTI



11. dakikada Akintola ile öne geçen ev sahibi; Ankaraspor'un 14'te Şahin, 30'da da Recep'in bulduğu gollerle 2-1 yenik duruma düştü. İkinci yarıda teknik direktör Vincenzo Montella'nın yaptığı değişiklikle kontrolü ele geçiren Adana Demirspor, 67'de Samet, 89'da da Metehan'ın golleriyle kazandı, taraftarı 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.