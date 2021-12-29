Göztepe-Samsunspor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 29.12.2021 18:28 Güncelleme: 29.12.2021 18:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Murat, Kahraman, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cheriff

Samsunspor: Alp, Melih, Berk, Yunus, Ali, Semih, Cihan, Melih, Hakan, Polat, Ali K.

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 18.30'da çalan Göztepe - Samsunspor maçı A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Göztepe ile Samsunspor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Arda Kardeşler düdük çalıyor. Alpaslan Dedeş ile Ali Tuna, Arda Kardeşler'in yardımcıları olarak görev alıyor. Çağdaş Altay ise maçın dördüncü hakemi.

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