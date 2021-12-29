Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı CANLI | Karagümrük Bodrum maçı izle | A Spor Canlı Yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Bodrumspor kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz... | A Spor Ziraat Türkiye Kupası maçı izle

Giriş: 29.12.2021 14:54 Güncelleme: 29.12.2021 15:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Karagümrük - Bodrumspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN


İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Utku, Rayyan, Luckassen, Burak, Alparslan, Biglia, Adnan, Erhun Aksel, Borini, Vato, Tunay

Bodrumspor: Egemen, Ali Eren, Erkan, Samet, Apti Mert, Muhammet, Adem Metin, Celal, Medeni, İsmail, Cenk

FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - BODRUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük ile Bodrumspor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Aleks Taşçıoğlu ve Kamil Çetin, Uğurlu'nun yardımcıları olarak görev alıyor. Kadir Sağlam ise maçın dördüncü hakemi oldu.

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