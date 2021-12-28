SPOR HABERİ - Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başlıyor! İşte 5. tur programı

Süper Lig devreye girdi ama futbol hız kesmeyecek. Yurdun dört bir yanında Ziraat Türkiye Kupası heyecan yaşanacak. 3 güne yayılacak bu müthiş futbol şölenindeki tüm karşılaşmalar A SPOR ekranlarından naklen olarak ekrana getirilecek. İşte kupada yaşanacak futbol bayramının programı...
BUGÜN:
13.00 Kasımpaşa-Kocaeli
15.00 Hatayspor-Menemen
17.00 Antalyaspor-Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Boluspor
21.00 Galatasaray-Denizlispor
YARIN:
13.00 Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demir-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Samsunspor
21.00 F.Bahçe-Afjet Afyon
PERŞEMBE:
13.00 Yeni Malatya-Bandırmaspor
15.00 Konyaspor-Ümraniyespor
17.00 Sivasspor-Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay