Kasımpaşa Kocaelispor maçı CANLI | Kasımpaşa Kocaelispor maçı izle | Türkiye Kupası maçı A Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'u konuk ediyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf bir üst tura adını yazdıracak. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 28.12.2021 12:56 Güncelleme: 28.12.2021 13:14

Kasımpaşa ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Tuğberk Curbay yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN




KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Eren, Hadergjonaj, Doğucan, Eren, Ahmet, Trávník, Hajradinović, Morta, Varga

Kocaelispor: İsmet, Alpay, Diogo, Semih, Atilla, Georges, Omolo, Mika, Yiğitali, Benhur, Diop

KASIMPAŞA KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa Kocaelispor maçı saat 17:00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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