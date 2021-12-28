Kasımpaşa ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Şeker düdük çaldı.



Heyecan düzeyi yüksek ve tempolu geçen mücadelenin normal süresi gol düellosu şeklinde geçti. Ouannes ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekibe, Kocaelispor'un cevabı 40. dakikada Benhur Keser'in penaltı golüyle geldi.



Kasımpaşa Ahmet Engin'in golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Deplasman ekibi Pereira ile durumu 2-2'ye getirdi. Kocaelispor'da ikinci golün sahibi Pereira, 81. dakikada üst üste sarı kartla kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Normal süresi 2-2 eşitlikle sona eren maç uzatmalara gitti. Kasımpaşa 101. dakikada Tarkan Serbest, 105. dakikada Alpay Çelebi (K.K) ve 116. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golleriyle müsabakadan 5-3 galip ayrılarak üst tura yükseldi. Kocaelispor'un uzatmalarda bulduğu gol Benhur Keser'den geldi.