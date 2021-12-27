ZTK'da 5. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.  İşte oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler...

Giriş: 27.12.2021 11:54 Güncelleme: 27.12.2021 12:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. İşte oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler...

28 ARALIK SALI:
13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker
15:00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan
17:00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus
18:30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21:00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan Bayarslan

29 ARALIK ÇARŞAMBA:
13:00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
15:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
18:30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21:00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman

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