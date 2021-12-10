Nefesler tutuldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 28, 29 ve 30 Aralık’ta 16 karşılaşma oynanacak. Tüm mücadeleler her zaman olduğu gibi A Spor’dan ekranlara gelecek.

Giriş: 10.12.2021 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası'nda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile Z.T.K. 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak. Kupanın heyecanı ise her zaman olduğu gibi A Spor'dan ekranlara gelecek. Futbolseverler, kupanın bu etabında tüm karşılaşmaları A Spor'dan canlı olarak izleyebilecek.

RAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
28 ARALIK SALI:
13.00 Kasımpaşa- Kocaelispor, 15.00 Hatayspor-Menemenspor, 17.00 Antalyaspor-Giresunspor, 18.30 Trabzonspor-Boluspor, 21.00 Galatasaray-Denizlispor

29 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00 Alanyaspor-Mardin 1969, 15.00 Karagümrük-Bodrumspor, 17.00 Adana Demir-Ankaraspor, 18.30 Göztepe-Samsunspor, 21.00 Fenerbahçe-Afyonspor

30 ARALIK PERŞEMBE:
13.0 Yeni Malatyaspor-Bandırma, 15.00 Kayseri-68 Aksaray Bld., 15.00 Konyaspor-Ümraniyespor, 17.00 Sivasspor-Ankaragücü, 18.30 Gaziantep FK- Bursaspor, 21.00 Beşiktaş-Altay

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