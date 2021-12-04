Kupada 5. tur şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı. Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti. 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında tek maç usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu heyecanı A Spor ekranlarında olacak.

TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekiminin ardından yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Kupayı alan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğini belirten Düşmez, "Futbol ailesi olarak kupaya herkesten destek vermesini bekliyoruz. Yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya'ya, A Spor ailesine ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na teşekkür etmek istiyorum. A Spor, özellikle alt lig takımlarının kupa maçlarını ekranlara getirerek Türk futboluna büyük bir katkı sağlıyor" dedi.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ (28-29-30 ARALIK)



Kasımpaşa- Kocaelispor

Karagümrük-Bodrumspor

Sivasspor-Ankaragücü

Kayserispor-68 Aksaray BLD

Konyaspor-Ümraniyespor

Trabzonspor-Boluspor

Alanyaspor-Mardin 1969

Göztepe-Samsunspor

Hatayspor-Menemenspor

Antalyaspor-Giresunspor

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor

Adana Demirspor-Ankaraspor

Gaziantep FK- Bursaspor

Galatasaray-Denizlispor

Beşiktaş-Altay