Kupada 5. tur şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı. Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti. 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında tek maç usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu heyecanı A Spor ekranlarında olacak.
TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR
TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekiminin ardından yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'ya teşekkür etti. Kupayı alan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğini belirten Düşmez, "Futbol ailesi olarak kupaya herkesten destek vermesini bekliyoruz. Yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya'ya, A Spor ailesine ve sponsorumuz Ziraat Bankası'na teşekkür etmek istiyorum. A Spor, özellikle alt lig takımlarının kupa maçlarını ekranlara getirerek Türk futboluna büyük bir katkı sağlıyor" dedi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ (28-29-30 ARALIK)
Kasımpaşa- Kocaelispor
Karagümrük-Bodrumspor
Sivasspor-Ankaragücü
Kayserispor-68 Aksaray BLD
Konyaspor-Ümraniyespor
Trabzonspor-Boluspor
Alanyaspor-Mardin 1969
Göztepe-Samsunspor
Hatayspor-Menemenspor
Antalyaspor-Giresunspor
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor
Adana Demirspor-Ankaraspor
Gaziantep FK- Bursaspor
Galatasaray-Denizlispor
Beşiktaş-Altay