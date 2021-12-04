Kupa sonrası görüşler

'YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

"Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Kemal Erdoğan, "Hak eden kazansın. Diğer takımlara kıyasla bence iyi ve zorlu bir takım. Türkiye Kupası çok önemli. Kazanan direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

'CENTİLMENCE BİR KARŞILAŞMA OLSUN'

Fenerbahçe A Takım İdari Menajeri Emir Hulusi Yolaç: "Fenerbahçe olarak yarıştığımız her kulvarda kupaya talibiz. Rakibimiz Afjet Afyonspor oldu. Onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu maçın centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum."

'MÜZEMİZE BİR KUPA DAHA GETİRECEĞİZ'

Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, "Türkiye Kupası'nın en çok kazanan takımı olarak bir kez daha müzemize götürmek istiyoruz. Denizlispor'u da mağlup ederek bir üst tura yükselmek ve sonuna kadar gitmeyi arzuluyoruz."

'İKİ KULVARI YÜRÜTECEK BİR GÜCE SAHİBİZ'

"Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin, "Ligde iyi bir gidişatımız var. Kupada da Boluspor'la eşleştik. İyi bir maç olacağını düşünüyorum ve rakibimize başarılar diliyorum. Kazanarak çifte kulvarda da iddialı olduğumuzu gösterecek gücümüz var."