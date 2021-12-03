Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte tüm eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak. İşte tüm eşleşmeler...

Giriş: 03.12.2021 11:30 Güncelleme: 03.12.2021 12:24

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TURU'NDA EŞLEŞMELER

Beşiktaş - Altay

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Galatasaray - Denizlispor

Trabzonspor - Boluspor

Malatyaspor - Bandırmaspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Hatayspor - Menemenspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Sivasspor - MKE Ankaragücü

Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Göztepe - Samsunspor

Konyaspor - Ümraniyespor

Gaziantep FK - Bursaspor

Antalyaspor - Giresunspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte tüm eşleşmeler
Ankaragücü Nazilli Belediyespor : 3-0 | MAÇ ÖZETİ
Yeni Malatyaspor-Akhisar: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Göztepe-Kahta 02: 5-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Konyaspor-Vanspor: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
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