Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte tüm eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TURU'NDA EŞLEŞMELER
Beşiktaş - Altay
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Galatasaray - Denizlispor
Trabzonspor - Boluspor
Malatyaspor - Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Sivasspor - MKE Ankaragücü
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Göztepe - Samsunspor
Konyaspor - Ümraniyespor
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - Giresunspor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor