Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı 2 Aralık Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 15:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TURGUT DOMAN(Hakem)

BURAK CANSIZ(1. Yardımcı Hakem)

SUAT GÜZ(2. Yardımcı Hakem)

ENES KANPARA(Dördüncü Hakem)