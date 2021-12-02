Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Spor canlı izle...

Giriş: 02.12.2021 10:51 Güncelleme: 02.12.2021 11:25

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı 2 Aralık Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 15:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TURGUT DOMAN(Hakem)
BURAK CANSIZ(1. Yardımcı Hakem)
SUAT GÜZ(2. Yardımcı Hakem)
ENES KANPARA(Dördüncü Hakem)

ASpor CANLI YAYIN

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