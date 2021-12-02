Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile TFF 3. Lig ekibi Arnavutköy Belediyesi karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.