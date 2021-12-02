Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Ümraniyespor ile Arnavutköy Belediyesi karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Spor canlı yayın izle...

Giriş: 02.12.2021 10:16 Güncelleme: 02.12.2021 10:18

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile TFF 3. Lig ekibi Arnavutköy Belediyesi karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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