Konyaspor Van Spor FK maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Konyaspor - Van Spor FK Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Konyaspor ile Van Spor FK karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Van Spor FK maçı 2 Aralık Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇINI HAKEMİ KİM?

EMRE KARGIN(Hakem)

MEHMET ALİ AKKOR(1. Yardımcı Hakem)

BERSAN DURAN(2. Yardımcı Hakem)

EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Dördüncü Hakem)