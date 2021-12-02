Konyaspor Van Spor FK maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Konyaspor - Van Spor FK Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Konyaspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Spor canlı izle...

Giriş: 02.12.2021 12:12 Güncelleme: 02.12.2021 12:13

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Konyaspor ile Van Spor FK karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Van Spor FK maçı 2 Aralık Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - VAN SPOR FK MAÇINI HAKEMİ KİM?

EMRE KARGIN(Hakem)
MEHMET ALİ AKKOR(1. Yardımcı Hakem)
BERSAN DURAN(2. Yardımcı Hakem)
EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

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