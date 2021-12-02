Gaziantep FK-Sakaryaspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK-Sakaryaspor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 02.12.2021 21:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. 4. tur maçında Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşılaşıyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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GAZİANTEP FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Sakaryaspor maçı saat 21.00'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-SAKARYASPOR MAÇI 11'LERİ

GAZİANTEP FK: Mustafa, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Olkowski, Oğuz, Furkan, Doğan, Sagal, Kenan, Figueiredo

SAKARYASPOR: Fatih, Eyüpcan, Arif, Mehmet, İrfan Akgün, Ömer Can, Murat Kaan, Umut Sönmez, Kadir Ari, Ali Özgün, Azat

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