Müthiş dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2-0 geriye düştüğü müsabakada Manisa FK'yi 4-2 mağlup eden Altay, adını 5. tura yazdırdı. A Spor'dan yayınlanan mücadelenin 34. dakikasında, Veli Çetin kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 41'de ise Tabekou, aradaki farkı ikiye çıkarttı ve devrenin skorunu belirledi: 2-0.

GOLCÜ SAHNEDE

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Altay vardı. 55'te röveşata ile topu filelere yollayan Ahmed Rayan, 69'da skoru eşitledi: 2-2. Siyah-beyazlı ekibin golcüsü Paixao, 74'te takımını öne geçirdi: 3-2. 84'te de meşin yuvarlağı ağlara yollayarak son sözü söyleyen 'Marco Paşa', galibiyeti perçinledi ve Altay'a 5. tur biletini getirdi.