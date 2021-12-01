Kayserispor - Iğdırspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3. Lig ekibi Iğdırspor kozlarını paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Hakan Karabalcık yapacak. Peki Kayserispor-Iğdırspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor-Iğdırspor maçı saat kaçta?

KAYSERİSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor ile Iğdırspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.