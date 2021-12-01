Karagümrük-Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Karagümrük sahasında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Karagümrük-Sarıyer maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karagümrük-Sarıyer maçı saat kaçta?

Giriş: 01.12.2021 11:39

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Karagümrük ile Sarıyer kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını M. Şahan Yılmaz ve Mehmet Şengül yapacak. Peki Karagümrük-Sarıyer maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karagümrük-Sarıyer maçı saat kaçta?

KARAGÜMRÜK-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Karagümrük ile Sarıyer arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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