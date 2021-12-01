Hatayspor - Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hatayspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor-Eyüpspor maçı saat kaçta?

Giriş: 01.12.2021 09:55

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Ergin Gözütok yapacak. Peki Hatayspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor-Eyüpspor maçı saat kaçta?

HATAYSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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